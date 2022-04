Fast 2000 Stunden Ehrenamt : DLRG-Ortsgruppe Wegberg ehrt und wählt Vorstand

Ehrungen gab es in der DLRG-Ortsgruppe Wegberg für besondere Verdienste und langjährige Mitgliedschaften. Foto: DLRG OG Wegberg

Wegberg Im Mittelpunkt des DLR-Ortsgruppentages standen Mitglieder, die für besondere Verdienste und langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt wurden. Auch der Vorstand wurde neu gewählt.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wegberg hatte zum Ortsgruppentag in die Cafeteria des Grenzlandringbades eingeladen. Die Leiterinnen Katja Vossen und Corinna Basten überreichten mit dem stellvertretenden Bezirksleiter Peer-Niklas Menzel die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften.

Margret Caspers erhielt das Verdienstabzeichen in Silber, Frank Künkels in Gold. Nach vielen Jahren im Vorstand geben beide ihre Ämter auf und machen Platz für Jüngere. Margret Caspers war über 24 Jahre Schatzmeisterin in der Ortsgruppe Wegberg. Frank Künkels kann auf noch längere aktive Zeit für die DLRG Wegberg zurückblicken. Er war 32 Jahre Ausbildungsleiter der Ortsgruppe.