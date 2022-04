Haus Hohenbusch in Erkelenz : Ein Klassenzimmer an der frischen Luft

Ein Klassenzimmer an der frischen Luft

Haus Hohenbusch in Erkelenz

Erkelenz Das Erkelenzer Klostergut ist mal wieder um ein paar Attraktionen reicher. Im Hofbereich können Kinder nun Wissenswertes über Natur oder Kunst lernen, auch im Garten hat sich etwas getan.

In den vergangenen Jahren hat sich das ehemalige Kreuzherrenkloster Haus Hohenbusch in Erkelenz stetig weiterentwickelt und ist längst zum wohl größten Besuchermagneten der Stadt geworden. Nun ist das Klostergut um eine Attraktion reicher, die vor allem die jüngsten Besucher erfreuen wird: Ein Klassenzimmer soll künftig dabei helfen, dass Kinder mehr über die Natur erfahren können. Eingerichtet wurde es in dem Bereich, der einst als Heu-Ablage diente, mit einem neuen Dach komplett renoviert wurde und künftig für naturnahe Kurse dienen wird.