Beim Bezirksligisten 1. FC Heinsberg-Lieck : Wie Jürgen Heinrichs als Spieler und Vorsitzender anführt

Der 45-jährige Jürgen Heinrichs (l.) ist Spieler und Vorsitzender beim 1. FC Heinsberg-Lieck in der Bezirksliga. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Mit 45 Jahren ist Jürgen Heinrichs nicht nur Vorsitzender des Fußball-Bezirksligisten, sondern läuft immernoch als Leader für seine Mannschaft auf. Für Heinrichs sind die „Löwen“ nach einer bewegten Zeit als aktiver Fußball genau die richtige Station, um im Sommer die Schuhe an den Nagel zu hängen.

Von Herbert Grass

Wenn in der Region der Name Jürgen Heinrichs fällt, weiß wohl jeder, wer gemeint ist, zumindest in Fußballer Kreisen. Der heute 45-Jährige steht nämlich aktuell immer noch aktiv auf dem Fußballplatz, geht sogar als Leader seines 1. FC Heinsberg-Lieck in der Bezirksliga voran.

Wie wichtig und eigentlich unersetzbar er da derzeit ist, bewies er erst am Sonntag im Heimspiel gegen Ligakonkurrent Donnerberg, das er mit seinen „Löwen“ 4:0 gewann. Von seinen „Löwen“ zu sprechen ist so abwegig nicht, denn neben seiner Rolle auf dem Platz, ist Jürgen Heinrichs schließlich auch noch Vorsitzender der Kreisstädter, und dies seit dem Jahr 2017. Als Spielertrainer hatte er beim FC schon 2014 angefangen, da kickte er noch in der Kreisliga A. Seit dem Aufstieg als Meister der A-Liga in der Saison 2017/2018, mauserte sich der Club zu einer festen Größe in der Bezirksliga, belegt da aktuell Platz sechs.

Fußballerisch angefangen hat es für Jürgen Heinrichs in Kindheitstagen bei seinem Heimatverein Concordia Stahe-Niederbusch, und mit dem feierte er auch die ersten Erfolge. Seine Mannschaft wurde Kreismeister bei den E-Junioren. Weil der TuS RW Frelenberg für seine tolle Jugendarbeit bekannt war, wechselte Heinrichs schon bald dahin, und gewann mit deren D-Junioren Meisterschaft und Pokal. Bis zu den A-Junioren blieb er dann in Frelenberg, um sich dann dem Bezirksliga-A-Junioren-Team von Germania Dürwiß anzuschließen, damals eine feste Größe im Fußball-Verband Mittelrhein. Als inzwischen Seniorenspieler ging es zurück nach Frelenberg, um dort in der Bezirksliga auf Torejagd zu gehen. Verbandsligist BC Oberbruch war da auf ihn aufmerksam geworden, und verpflichtete ihn unter dem damaligen Trainer Peter Moll für vier Jahre.

Es folgten weitere Stationen. Zunächst zog es ihn zum FSV Geilenkirchen in die Landesliga, dann zum FC Gürzenich. Mit dem stieg Heinrichs dann in die damalige Oberliga auf. Nach einem erneuten Gastspiel in Geilenkirchen beim damaligen Trainer André Sieberichs, zog es ihn in die Domstadt, war für Fortuna Köln und den 1. FC Köln aktiv. Danach ging es an den Niederrhein zum 1. FC Kleve. Nach anderthalb Jahren war auch da Schluss, 2007 wechselte er in die Niederlande zu Fortuna Sittard. Für die spielte er noch zweieinhalb Jahre, ehe ihn eine schwere Knieverletzung (Kreuzbandriss) außer Gefecht setzte.

Jürgen Heinrichs stand vor der Entscheidung: ein Jahr Pause und dann weiter mit Fußball oder Fokus auf die berufliche Zukunft? Er hatte sich entschieden, machte eine Ausbildung und schaffte es zum Industriemeister Metall. Seit nunmehr elf Jahren arbeitet er für eine österreichische Großfirma und dessen Zweigwerk in Baesweiler. Vor rund acht Jahren startete Jürgen Heinrichs dann seine zweite sportliche Karriere, mit dem schon beschriebenen Engagement beim 1. FC Heinsberg-Lieck.