Klingende Kirche an St. Lambertus Erkelenz : Chorworkshop mit Jugendmesse von Joseph Haydn

Erkelenz Einen Chorworkshop unter dem Motto „Klingende Kirche“ organisiert die Erkelenzer Pfarrei Christkönig zum Pfingstwochenende.

Zum fünften Mal lädt die Kirchenmusik der Pfarrei Christkönig Erkelenz zu einem Chorworkshop unter dem Motto „Klingende Kirche“ ein. In diesem Jahr soll die Missa brevis F-Dur von Joseph Haydn (1732-1809) für Soli, Chor und Orchester im Mittelpunkt stehen. Diese Messe ist eine der frühesten Messkompositionen von Joseph Haydn. Sie wurde um 1749 komponiert, als Haydn noch Sängerknabe in Wien war.

Unter der Leitung von Kantor Stefan Emanuel Knauer und Kirchenmusiker Manfred Bühl beginnen die Proben am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Lambertus Erkelenz (Johannismarkt). Die weiteren Probentermine sind Samstag, 1. Juni, ab 11 Uhr, Freitag, 7. Juni, 20 Uhr, und Samstag, 8. Juni, 13.30Uhr. Die Aufführung ist im Hochamt am Pfingstsonntag, 9. Juni, ab 10 Uhr in St. Lambertus. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 18. Mai an Kantor Stefan Emanuel Knauer, 02431 97437320, knauer@christkoenig-erkelenz.de, zu richten.