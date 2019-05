Erkelenzer Braunkohlenausschuss fordert Klarheit : Der Kohlekompromiss und das Warten auf Berlin

Erkelenz Schnell schreitet der Umsiedlungs-Hausbau voran. Fehlende Dynamik beklagt hingegen der Braunkohlenausschuss beim Kohlekompromiss.

Die tagebaubedingte Umsiedlung von Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich schreitet voran – Klarheit darüber, wie sich der Berliner Kohlekompromiss darauf auswirken könnte, gibt es in Erkelenz auch vier Monate später nicht. Das sind die zwei Erkenntnisse des Braunkohlenausschusses, der Mittwochabend im Rathaus am Johannismarkt zusammengetreten war. In den Redebeiträgen wurde deshalb immer wieder deutlich, dass die Bundes- und Landespolitik sich endlich positionieren müssen.

Dass auf vielen Ebenen viele Gespräche laufen, schilderte Bürgermeister Peter Jansen. Themen seien dabei unter anderen Fördergelder, Infrastruktur und der Abstand des Tagebaus zu den Randdörfern. Er stelle fest, „dass die Unterstützung größer wird“, merke allerdings auch, „dass weiterhin das Verständnis für unsere Probleme vielen fehlt, die weiter vom Tagebau weg wohnen“. Er versuche an jeder sich bietenden Stelle, die Menschen dafür zu sensibilisieren. Letztlich aber hänge alles an einer Stelle: „Berlin muss endlich sagen, wie groß das Loch wird. Denn daran schließen sich alle weiteren Fragen an.“ Er hoffe, im Sommer endlich eine Aussage zu dieser Frage zu bekommen.

Die Tagebaurandstraße ist ein Thema, das auch das Dorfforum für Venrath und Kaulhausen beschäftigt, zwei der künftigen Dörfer am Rande von Garzweiler II. Peter-Josef Gormanns stellte ein Positionspapier vor, in dem gefordert wird, den Verlauf der Landstraße 354 (neu) zu verändern und so weit weg von den Orten zu halten wie möglich. Außerdem soll der Bau erst erfolgen, wenn Berlin Beschlüsse aus dem Kohlekompromiss gefasst habe. Sollte sich der Baustart nicht verhindern lassen, „darf die Straße zurzeit aber auf keinen Fall schon bis Kaulhausen gebaut werden. Damit würden keine Fakten aus Asphalt geschaffen.“ 586 Anwesen müssen umgesiedelt werden. Mit 63 Prozent waren im April bereits Einigungen erzielt worden, berichtete Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg im Ausschuss über den Stand der Umsiedlung. Lediglich in 15 Prozent seien die Erwerbsgespräche noch offen. Verkauft seien am neuen Ort zwischen Borschemich und Rath-Anhoven schon 165 Grundstücke, 182 seien vorgemerkt und 101 noch frei. „Fertiggestellt sind bereits 46 Häuser, 76 sind im Bau – daran ist die hohe Dynamik, die am Umsiedlungsstand herrscht, zu erkennen“, sagte Lurweg.