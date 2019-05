Angebot der Kreismusikschule Heinsberg : Im Ü50-Workshop kreative Songs schreiben

Viel Spaß hatten die letztjährigen Workshop-Teilnehmer mit Urban Elsässer (sitzend 1 v.l.) und Yen-Hwei Anetzberger (stehend 1.v.r). Foto: Mercks/KMS Heinsberg

Erkelenz Die Kreismusikschule bietet in Erkelenz kreatives Songwriting für Best Agers an und setzt den Workshop aus dem Vorjahr fort.

Nachdem die Pilotveranstaltung im Herbst an der Kreismusikschule Heinsberg großen Anklang gefunden hatte, wird der Ü50-Workshop zum kreativen Songwriting in diesem Jahr fortgesetzt. Er startet am 18. Mai.

Die Leitung liegt in den Händen von Urban Elsässer und Yen-Hwei Bella Anetzberger, teilt Musikschulleiterin Gerda Mercks mit. Urban Elsässer unterrichtet E-Gitarre an der Kreismusikschule, er ist Dozent an der Pop-Akademie in Mannheim, Psychologe und Teamcoach. Yen-Hwei Bella Anetzberger unterrichtet an verschiedenen Musikschulen und ist als Vokalcoach tätig. Dieses Mal wollen sie Songs zu Themen, welche die Teilnehmer bewegen, an insgesamt acht Terminen ausarbeiten. Zum Abschluss findet ein kleines Konzert mit allen Workshop-Teilnehmern statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ob Gitarre, Akkordeon, Keyboard, Blockflöte oder Percussion – jedes Instrument ist willkommen. Auch ohne Instrument ist eine Teilnahme möglich.

Mit dem Erwerb einer Zehnerkarte zum Preis von 340 Euro ist die Teilnahme an acht Workshop-Terminen (Dauer jeweils drei Stunden) sowie dem Abschlusskonzert möglich. Anmeldungen unter 02431 5067 oder musikschule@kreis-heinsberg.de.

(RP)