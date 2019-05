Aktionstag in der Erkelenzer Stadthalle : Kinder teilen ihr Klima- und Umweltwissen

Aktionstag in der Erkelenzer Stadthalle

Erkelenz Bei den städtischen Kindergärten wird es einen Aktionstag zu den Themen Umwelt, Klima und Gesundheit geben. Experimente laden zum Mitmachen und Staunen ein.

Viel geforscht, experimentiert und gelernt haben die Kinder der städtischen Tageseinrichtungen in den vergangenen Jahren rund um die Themen Umwelt, Klima und Gesundheit. Die Ergebnisse werden am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 13 Uhr in der Stadthalle Erkelenz präsentiert.