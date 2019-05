Reaktionen nach ADFC-Fahrradklima-Test : Für Radfahrer soll vieles besser werden

Erkelenz/Wegberg Beim Fahrradklima-Test des ADFC schnitt Erkelenz mittelmäßig ab, Wegberg zählt zu den Schlusslichtern. Die Verantwortlichen in den Rathäusern kennen die Kritikpunkte. Sie sagen: Bei den meisten Radfahrern genießen die Städte einen besseren Ruf, als es der ADFC-Fahrradklima-Test vermuten lässt.

Beim neuen Fahrradklima-Test des ADFC landete Erkelenz auf Platz 79 und Wegberg auf Platz 291 von 311 der fahrradfreundlichsten Städte in der Größe von 20.000 bis 50.000 Einwohner. „Es ist auffällig, dass die Teilnehmer das Thema Fahrradfreundlichkeit insgesamt sehr kritisch bewerten und eher eine allgemeine Unzufriedenheit überwiegt“, sagen Nicole Stoffels (Stadt Erkelenz) und Frank Thies (Stadt Wegberg) übereinstimmend. Beide wollen das Ergebnis auch zum Anlass nehmen zu prüfen, in welchen Bereichen sich Erkelenz und Wegberg beim Thema Fahrradfreundlichkeit verbessern können. Mit der Schulnote 3,7 landet Erkelenz im Fahrradklima-Test im Mittelfeld. Wegberg gehört mit der Note 4,4 zu den Schlusslichtern.

Dass die kritischen Stimmen überwiegen, liegt nach Meinung von Nicole Stoffels vom Stadtmarketing Erkelenz vor allem daran, dass sich Fahrradfahrer nicht als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer fühlen. „Erfahrungsgemäß nehmen allerdings eher die Kritiker an solchen Abstimmungen teil“, sagt Stoffels. Sie weist darauf hin, dass viele Städte nur die Note ausreichend erreicht haben. „Da kann Erkelenz sicherlich mit der Note befriedigend sehr zufrieden sein.“ Das bestätige auch das Votum, wonach Erkelenz prozentual ein ähnliches Ergebnis wie beim Test vor zwei Jahren erreicht hat und trotzdem um mehr als 20 Plätze nach oben geklettert ist in der Gesamtliste der Städte von 20.000 bis 50.000 Einwohnern. Das liegt nach Ansicht von Nicole Stoffels auch daran, dass insgesamt die guten Dinge wie die Öffnung vieler Einbahnstraßen für Radfahrer und die Wegweisung in Erkelenz auch nach wie vor positiv wahrgenommen werden. Nicht nachvollziehen kann Nicole Stoffels die im Test geäußerte Kritik, dass die Wegführung an Baustellen schlecht sei: „Hier achtet unser Ordnungsamt auch in Abstimmung mit mir sehr auf eine sichere Verkehrslenkung auch für Fußgänger und Radfahrer. Dass die Baustellenumfahrung oftmals einen Umweg oder das Absteigen vom Rad erforderlich macht, lässt sich leider nicht vermeiden und ist für den Radfahrer natürlich lästig“, sagt sie.