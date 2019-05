10 Jahre „Electrisize-Festival“ in Erkelenz : Electrisize peilt neue Rekorde an

20.000 Menschen besuchten im Vorjahr das Festival für elektronische Musik in Erkelenz. Auf dem weitläufigen Areal von Haus Hohenbusch, einem ehemaligen Kreuzherrenkloster, feiert das „Electrisize-Festival“ mit mehr als 100 DJs am 9. und 10. August 2019 bereits den zehnten Geburtstag. Foto: Jana Bauch / Andreas Krebs

Erkelenz Das „Electrisize-Festival“ in Erkelenz feiert den ersten runden Geburtstag. Am zweiten Augustwochenende werden 25.000 Besucher erwartet. Zum Programm gehören eine „Silent Disco“ und eine „versteckte Bühne“.

Angefangen hat alles 2009 mit einer Idee von Frentzen und Lindenlauf, gemeinsam mit Meyersieck waren sie selbst Teil des Line-Ups. Damals startete das Open-Air für elektronische Musik mit 400 Besuchern und sieben DJs. Das ist mit den heutigen Zahlen gar nicht mehr zu vergleichen: Am zweiten Augustwochenende werden zum Jubiläum insgesamt rund 25.000 Besucher erwartet, mehr als 120 DJs spielen auf sechs Bühnen, und ein lückenloses Rahmenprogramm sorgt an den Festivaltagen für beste Unterhaltung. Rund 500 helfende Hände sind als Teil des Organisationsteams, als Thekenpersonal, Security oder Sanitätsdienst an den Festivaltagen im Einsatz. Das Gelände in Hohenbusch, auf dem das Festival seit 2013 stattfindet, hat jedoch langsam seine Grenzen erreicht, daher wird Electrisize in den kommenden Jahren nicht viel weiter wachsen: „Die Sicherheit unserer Besucher und unserer Crew hat Vorrang, daher stehen das Sicherheitskonzept und die Ergebnisse der Entfluchtungssimulation über allen Planungen“, führt Meyersieck aus.