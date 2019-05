Neue Idee für Erkelenz : Eine Idee sucht Mitstreiter

Erkelenz Erkelenzer möchten einen „Leihladen“ oder eine „Bibliothek der Dinge“ gründen. Interessierte sind zu einer Planungsveranstaltung herzlich willkommen.

In jedem Haushalt finden sich Hunderte von Dingen, die seltener als zehnmal im Jahr genutzt werden – wie Bohrmaschine, Fondue-Set, Waffeleisen oder Partygeschirr. Andere Dinge werden nur in einem vergleichsweise kurzem Zeitraum beansprucht – wie Campingausrüstung, Deko- oder Spielsachen. Deshalb ist in Erkelenz die Idee eines „Leihladens“ oder einer „Bibliothek der Dinge“ entstanden, in der solche Dinge kostenlos ausgeliehen werden können.

Am Mittwoch, 22. Mai, treffen sich ab 19 Uhr alle, die Lust haben, gemeinsam einen „Leihladen“ in Erkelenz zu gründen oder einfach nur an dieser Idee interessiert sind. „Bei unserem ersten Treffen möchten wir mit allen Mitmachern gemeinsam und konkret die nächsten Schritte planen“, erklärt Martin Henkel, zu dem Interessierte unter 02164 4400 oder per E-Mail an martin.henkel@computerfritze.de auch Kontakt aufnehmen können. Die Veranstaltung findet am Johannismarkt 5 in Erkelenz in den Räumen der katholischen Jugendkirche „jACk“ statt.