Nettetal: Von Joseph zu Michael Haydn

Nach der Aufführung von Joseph Haydns "Die Schöpfung" probt der Kirchenchor an St. Lambertus in Breyell für eine Messe ein Werk des jüngeren Bruders Michael. Foto: Jörg Knappe

Nettetal Nach der großartigen Aufführung von "Die Schöpfung" widmet sich der Kirchenchor an St. Lambertus in Breyell zu Pfingsten einer Messe des jüngeren Haydn-Bruders Michael

Der Kirchenchor an St. Lambertus in Breyell darf sich zu Recht über seine großartige Aufführung von "Die Schöpfung" freuen. Die Mühen der langen Vorbereitung hatten sich gelohnt, die Wiedergabe des berühmten Oratoriums von Joseph Haydn am 22. April wurde zu einem beachtlichen Erfolg. Die Freude darüber ist den Chormitgliedern noch anzumerken. Aber die Hände in den Schoß legen geht nicht - das will auch keiner. Die Zeit bis zum Pfingstsonntag ist kurz bemessen, am 20. Mai um 11 Uhr wird Chorleiter Achim Bruns den Einsatz zur musikalischen Gestaltung des feierlichen Gottesdienstes geben.