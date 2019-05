Ausstellung von Beate Bündgen bei ProArte in Erkelenz : Lebensspuren in Holzdrucken

In ihrer Ausstellung „Strukturen des Lebens“ zeigt Beate Bündgen figurative und abstrakte Holzdrucke. Foto: Renate Resch

Erkelenz Beate Bündgen stellt „Strukturen des Lebens“ in der Galerie ProArte in Erkelenz aus.

In ihrer Ausstellung „Strukturen des Lebens“ zeigt Beate Bündgen figurative und abstrakte Holzdrucke, wobei ihr besonderes Augenmerk auf den entstandenen Strukturen liegt. Bereits beim Schnitzen der Figuren in das Holz berücksichtigt Beate Bündgen die gewachsene Struktur des Holzes und bezieht sie in ihre Gestaltung mit ein. „Besonders schöne Lebensspuren werden durch das Schnitzen nicht zerstört und dürfen sich immer wieder auf dem Papier zeigen, dies haucht den Figuren Leben ein“, erklärt die Erkelenzerin zur Ausstellungseröffnung in der Galerie ProArte am Franziskanerplatz. „Holzdrucke sind meine Leidenschaft.“

Thematisch setzt Bündgen sich mit Lebensstrukturen unserer Gesellschaft weltweit in Vergangenheit und Gegenwart auseinander. Musen und Göttinnen jahrtausendealter Mythen sind Inspriation für die geschnitzten Figuren. In den abstrakten Bildern stehen die Bewegung und lebendige Struktur des Holzes im Vordergrund und bringen Vergangenheit sichtbar in die Gegenwart. „Die Strukturen sind mir so wichtig geworden, dass ich sie auch einzeln in abstrakter Form darstelle. Wenn man sich das Holz des Baumes ansieht, sieht man Lebensspuren und Verwitterungsspuren, die ich mit dem Farbauftrag herausarbeite.“

Info Sonntag Ausstellung noch einmal geöffnet Aktuell Am 12. Mai ist die Ausstellung in den Räumen von ProArte, Franziskanerplatz 6 in Erkelenz, nochmals geöffnet: von 11 bis 18 Uhr.

Die Künstlerin beginnt ihre Arbeit mit dem Schnitzen der Form in ihre Druckstöcke. „Geht man näher an meine Holzschnitte heran, sieht man die Holzstrukturen, die mich beim Schneiden auch lenken. Sehe ich eine schöne Maserung beim ersten Farbauftrag, lasse ich diese bestehen und arbeite sie in die Figur ein. Es ergibt sich von allein“, erklärt die Künstlerin. Die Holzuntergründe werden farblich auf das großformatige Büttenpapier gebracht und anschließend weitergeschnitzt und überlagert erneut aufgedruckt. „So entsteht Schicht für Schicht die fertige Arbeit.“ Diese versetzten Druckaufträge ergeben Überschneidungen und neue Formgestalten auf dem Papier.