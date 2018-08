Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen FDP als Praktikant in Hotel am Weiher Erkelenz

Bewährte sich im Praktikum am Grill: Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen (FDP) mit dem Chef des „Hotel am Weiher“ in Erkelenz und Heinsberger Dehoga-Vorsitzenden Wolfgang Wahl. Foto: Christoph Becker/Christoph Becker/DEHOGA

Erkelenz Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen (FDP) als Praktikant im „Hotel am Weiher“. Er erlebt die Herausforderungen der Branche.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen hat während seiner Sommertour einen Tag als Praktikant im „Hotel am Weiher“ in Erkelenz gearbeitet. Der Gastgewerbeverband Dehoga hatte die „Aktion Praktikant gesucht“ angeboten. Als arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag hatte es für den Kreis Heinsberger Politiker kein langes Überlegen gegeben.

Neben den Einblicken in den Hotel- und Restaurantbetrieb fand Stefan Lenzen seine Hauptbeschäftigung in der Küche. Hier durfte er mit dem Auszubildenden Ebenezer Achanpong Kwame, der eine Lehre zum Koch absolviert, zusammenarbeiten, wurde von ihm angelernt und unterstützt. Der 31-jährige Auszubildende kommt aus Ghana und hat bereits dort als Koch gearbeitet. Stefan Lenzen, auch Sprecher für Integration und Flüchtlinge, hat sich mit ihm über dessen Herkunftsland und die Perspektiven hier vor Ort unterhalten.

Christoph Becker, Geschäftsführer des Dehoga Nordrhein, war ebenfalls anwesend und sprach gegenüber Lenzen Herausforderungen im Gastronomiebereich an. Dazu zählten insbesondere die Erleichterung von Arbeitsabläufen und Arbeitsbedingungen der Gastronomen. Die Dokumentationspflichten und die Verwaltung, sagte Wolfgang Wahl, der Eigentümer des „Hotel am Weiher“ und zugleich Dehoga-Vorsitzender im Kreis Heinsberg, verlange ihm eine Vollzeitstelle ab. Das Hotel habe 17 Angestellte, davon drei Festangestellte und vier Azubis. Alle anderen Arbeitnehmer sind 450-Euro-Kräfte. Er betonte, wie schwierig es sei, Personal für den Hotel- und Restaurantbereich zu finden.

„Der Tag im ,Hotel am Weiher’ war sehr abwechslungsreich, und die verschiedenen Stationen meines Praktikums haben mir gezeigt, was die Gastronomie leisten muss, um die Gäste zufrieden zu stellen. Das ganze Team ist hilfsbereit gewesen und hat bei mir gerade beim Gemüse Schälen und Schneiden besondere Geduld bewiesen. Der heutige Tag hat aber auch noch einmal verdeutlicht, wie stark unser Mittelstand mit Bürokratie belastet ist. Die NRW-Koalition aus CDU und FDP hat mit den ersten beiden Entfesselungspaketen erste Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie auf den Weg gebracht“, erklärte Stefan Lenzen nach dem Praktikumstag in einer Pressemitteilung. „Einen Landtagsabgeordneten als Praktikant zu haben, ist eine tolle Sache“, stellte Wolfgang Wahl fest. Zum Schluss hatten sich der Praktikant und sein Chef ein Bier gezapft und stießen auf den arbeitsreichen Tag an.