Pfarrchronik von St. Valentin in Venrath erneuert

Geschichte von Venrath : Kirchenchronik zum Jubiläum erneuert

Das Hauptportal von St. Valentin in Venrath. Foto: Speen

Venrath Die Chronik über St. Valentin ist zum Jubiläum des Kirchengebäudes in Venrath erneuert und ergänzt worden. Rainer Markens ergänzte die Schrift aus dem Jahr 1983.

Von Kurt Lehmkuhl

Den stolzen Anlass vor 150 Jahren, als die Kirche St. Valentin in Venrath am 31. August 1868 eingeweiht und konsekriert wurde, feiert Venrath dank des Engagements der Dorfgemeinschaft und des Ortsausschusses St. Valentin. Bei den Jubiläumsfeiern wird es eine von Rainer Merkens überarbeitete und aktualisierte Chronik der Pfarre St. Valentin geben, die erstmals im Februar 1983 erschienen war.

Aus dieser Schrift ergibt sich, dass schon 1525 „zu Venrath eine Kapelle erbaut oder eine schon damals bestehende Kapelle mit einem Turm und neu angebautem Chore bereichert“ wurde. Fest stehe jedenfalls, so ist in der Chronik weiter zu lesen, dass mit dem Turmbau am 1. April 1525 begonnen wurde, wie oberhalb der Tür zu lesen war. Venrath gehörte zu dieser Zeit als Filialkirche zur Pfarre Wanlo. Die Kirche selbst lag an der Stelle, an der sich heute der Friedhof befindet. Die 1804 zur Pfarrkirche erhobene Kapelle erwies sich später als zu klein für den Pfarrbezirk, zu dem Venrath, Etgenbusch und Kaulhausen gehörten, auch nachdem sie durch Anbau von Seitenhallen vergrößert worden war, zumal die Zahl der Pfarrangehörigen auf 1185 Gläubige angewachsen war. Eine nochmalige Erweiterung war aus Platzgründen nicht möglich. Außerdem war „der alte Bau hinfällig und morsch“.

Info Das Programm zum Kirchenjubiläum Auftakt Das Programm der Geburtstagsfeier sieht für Sonntag, 26. August, ab 14.30 Uhr im Saal Lanfermann ein „Kino Nostalgie“ und das „Valentinus-Café“ vor. Um 15 Uhr wird der Film „Dorfbilder 1945 bis 1968“ gezeigt. Bei freiem Eintritt bietet zusätzlich das Café Kuchen vom Büfett und Kaffee sowie Kaltgetränke aller Art an. Fortsetzung Dem Motto „Wir lassen die Kirche im Dorf“ ist ein Vortragsabend mit Ausstellung am Freitag, 31. August, ab 19 Uhr in der Kirche St. Valentin gewidmet. Die Ausstellung kann danach täglich bis Samstag, 8. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Abschluss Mit einem Festgottesdienst wird am Sonntag, 2. September, um 9.30 Uhr das Jubiläum abgeschlossen. Anschließend findet von 11 bis 18 Uhr ein Dorffest im Kirchgarten und der Ortsmitte teil. Zu einem Platzkonzert lädt das Trommler- und Pfeifercorps 1920 Venrath ein.

1852 begannen die Vorbereitungen zum Bau einer neuen Pfarrkirche in Venrath, wobei – durchaus der Jetztzeit entsprechend – hauptsächlich finanzielle Schwierigkeiten der Umsetzung entgegenstanden. 1857 endlich hatte die Pfarre so viel Kapital gesammelt, „dass man den kühnen Gedanken fasste, den zu jener Zeit am Dom zu Köln beschäftigten, später als k.u.k. Baurat an den St. Stephansdom zu Wien berufenen Baumeiter Friedrich Schmidt mit der Anfertigung eines Bauplanes für eine im gotische Stil gehaltene Kirche zu beauftragen“. Doch missfiel sein erster Plan dem Erzbischöflichen Generalvikariat in Köln, so dass Schmidt einen zweiten Plan fertigte, der die Zustimmung aller übergeordneten Institutionen fand.

Schwierigkeiten gab es auch bei der Suche nach einem Bauplatz für die neue Kirche. Erst 1866 waren alle Komplikationen ausgeräumt, am 18. Oktober 1866 gab es den ersten Spatenstich, am 1. Mai 1867 erfolgte nach Fertigstellung der Fundamente die feierliche Grundsteinlegung. Der Stein befindet sich in der Apsis hinter dem Hauptaltar mit der eingemeißelten Inschrift, die auf dieses Datum hinweist. Vor Eintritt des Winters war der Neubau so weit fortgeschritten, dass die „Kirche ganz unter Dach, der Turm bis zum Helme fertiggestellt war“. Am Jahrestag der Grundsteinlegung wurde mit der Aufrichtung des Turmhelmes begonnen. „Mitte August wurde der Bau ohne Unfälle vollendet“, am 31. August 1868 wurde die neue Kirche St. Valentin eingeweiht. Wie die Baukosten von 21.333 Taler finanziert wurden, lässt sich nur teils nachprüfen. Belegbar sind 15.536 Taler. Wie die restlichen 5793 Taler aufgebracht wurden, darüber liegt der Mantel des Geheimnisvollen, den auch die aktualisierte Chronik nicht lüften kann.