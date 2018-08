Klimacamp im Rheinland in Erkelenz 2018: Programm vorgestellt

Erkelenz Nahe dem Lahey-Park in Erkelenz startet am Wochenende das neunte „Klimacamp im Rheinland“. Das Programm legt den Fokus auf die Region.

Das Klimacamp findet vom 11. bis 22. August statt und wird in Zusammenarbeit mit Anwohnenden organisiert. Es fällt, wie berichtet, mit erwartet 500 Teilnehmern kleiner aus als im Vorjahr, als teilweise bis zu 4000 Menschen vor Ort waren. Auch wird der Fokus des Camps in diesem Jahr anders ausgerichtet sein, und zwar auf die Zukunft des Rheinlands und den Braunkohlenabbau und deren Verstromung in der Region, weshalb sich im Programm auch zahlreiche Punkte befinden, die sich insbesondere an Menschen aus der Region richten.

Über das Camp Das „Klimacamp im Rheinland“ findet zum neunten Mal statt und ist Teil eines „Sommers der Klimagerechtigkeit“, zu dem bereits Camps in Österreich, Tschechien, Polen, im Leipziger Land und in der Schweiz gehört haben.

„Wir laden alle aus Erkelenz und Umgebung ein, am Sonntag, 12. August, mit uns beim gemeinsamen Abendessen den Start des Programms zu feiern und das Klimacamp kennenzulernen“, erklärt Maja Rothe von der Organisationsgruppe. „Der Austausch mit den Menschen vor Ort, die von Braunkohleabbau und Umsiedlungen betroffen sind, steht im Vordergrund. Wir wollen Strategien überlegen, wie alle Dörfer noch zu retten sind und der Kohleausstieg vorangetrieben werden kann. Deshalb finden auch in den folgenden Tagen jede Menge Veranstaltungen statt, welche die Geschichte des Rheinlandes im Widerstand und neue Ideen für das Vorgehen vor Ort thematisieren.“

Eine Diskussion über die Zukunft des Klimacamps bildet am Sonntag, 19. August, ab 16 Uhr den Abschluss des offiziellen Programms. Zu all diesen Veranstaltungen sind Interessierte aus der Region herzlich eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung des „Klimacamps im Rheinland“. Das Kulturprogramm wird ebenfalls von einem Blick auf das Rheinland geprägt sein. Die Filmemacherin Susanne Fassbender präsentiert ihre Brand-Trilogie (Teil II und Diskussion mit der Regisseurin am Dienstag, 14. August, ab 20.30 Uhr), und der Liedermacher Gerd Schinkel aus Köln gibt am Mittwoch, 15. August, ab 21.30 Uhr ein Konzert im Zirkuszelt.