Kunstlabor in Haus Hohenbusch : Thema Wasser gegensätzlich dargestellt

Erkelenz Auf Haus Hohenbusch fand die 14. Ausgabe von „Kunstlabor.de live“ statt. Bilder, Fotografien, Skulpturen aus Eisen, Keramik und anderen Stoffen ebenso wie Konzerte, Lesungen und Perfomance fügten sich zu einer breiten Palette.

Lesungen machen nur einen Teil von „Kunstlabor.de live“ aus. Bei der Veranstaltung, die am Wochenende zum 14. Mal stattfand, präsentieren Künstler und Gruppen verschiedener Genres ihre Werke. Es gibt Bilder, Fotografien, Skulpturen aus Eisen, Keramik und anderen Stoffen ebenso wie Konzerte, Lesungen und Perfomance. „Wir haben hier eine tolle Veranstaltung mit tollen Kunstwerken“, meinte Georg Blank als Sprecher des Organisationsteams vom Kunstlabor bei der Begrüßung auf dem Innenhof zwischen Scheune und Ziegenstall. Dort und im Laienbrüderhaus tummelten sich die Künstler, die in ihrer Zusammensetzung als Kunstlabor mit dazu beitragen, dass Haus Hohenbusch einen klangvollen Namen als Hort für Kunst und Kultur erworben hat, wie Frank Körfer, der Vorsitzende des Fördervereins Haus Hohenbusch, meinte. Seit fünf Jahren lade das Kunstlabor an diesem Ort zu dieser Ausstellung ein und begeistere an zwei unterhaltsamen Tagen die Besucher mit immer wieder neuen Ideen. Auf die Anfänge von „Kunstlabor.de live“ ging Richard Nouvertné ein. Von Beginn an unterstützt die Sparkassen-Kunst-Stiftung diese Ausstellung, „und sie wird es auch weiter tun, auch wenn ich zum Jahresende als Vorsitzender der Stiftung und Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Heinsberg aus dem Dienst ausscheide.“ Die Entscheidung für Hohenbusch sei weise und richtig gewesen, meinte Nouvertné in Anspielung darauf, dass die Ausstellung zuvor auf dem Burghof und in der Burg Erkelenz stattgefunden habe. „Hier können sich die Künstler besser entfalten.“