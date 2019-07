Workshop der Tagebauanrainer : Leitbild zum „Grünen Band“ wird konkretisiert

Erkelenz Der Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaften kündigt erste Leitbildergebnisse bis zum Jahresende an.

„Das war ein sehr produktiver Workshop, bei dem alle Projektbeteiligten fokussiert zur Erarbeitung einer gemeinsamen Zukunftsvision beigetragen haben. Mit ersten Ergebnissen der Leitbildentwicklung zum ,Grünen Band’ ist dabei bereits Ende 2019, mit einem Leitbild zum ,Innovation Valley’ rund ein Jahr später, im Herbst 2020, zu rechnen“, kündigt Volker Mielchen, Geschäftsführer des Zweckverbandes mit Sitz in Erkelenz-Kuckum, an. Verbandsvorsteher Gregor Bonin führt in einer Pressemitteilung weiter aus: „Mit den beiden Projekten haben wir starke langfristige Zielbilder. Wir werden in den kommenden Monaten aber auch weiter an der konkreten Umsetzung des ,Grünen Bands’ arbeiten. So entstehen viele kleine Bausteine, um den Menschen in der Region eine lebenswerte Heimat zu schaffen.“