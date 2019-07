Konzert in St. Lambertus Erkelenz : Kammerchor zaubert gesangliche Nachtstimmung

Ein sommerliches Chorkonzert in St. Lambertus gab ein Kammerchor aus Dorsten unter Leitung von Hans-Jakob Gerlings. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Mit dem Programm „Songs of Light – Songs of Night“ war der Kammerchor Cantus Dorsten in St. Lambertus in Erkelenz zu Gast.

Der Kammerchor Cantus Dorsten unter der Leitung von Kantor Hans-Jakob Gerlings gastierte mit dem sommerlichen Konzert „Songs of Light – Songs for Night“ in der Pfarrkirche St. Lambertus Erkelenz. Mit Sopransoli von Jessica Bücker, Ruth Voss und Katharina Drees sowie dem Erkelenzer Kantor Stefan Emmanuel Knauer an Klavier und Chororgel präsentierte der Kammerchor romantische und zeitgenössische Chormusik über Licht und Nacht.

Unter den vorgetragenen Gesangsstücken gaben sich romantische Werke von Komponisten wie Christian Lahusen, Henry Balfour Gardiner, Hugo Wolf oder Josef Gabriel Rheinberger die Hand mit Schöpfungen der modernen Chormusik, die in der Lage waren, fast impressionistisch Lichtstimmungen einzufangen und in den Chorstücken zu bündeln. So ließ beispielsweise das Stück „Northern Lights – Pulchra es, amica mea“ des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo vor dem inneren Auge des Publikums die bunt schillernden Polarlichter vorbeiziehen, die ihn zu diesem Stück inspiriert hatten. Auch die Werke von Morten Lauridsen, Eric Whitacre und Arvo Pärt vermochten es, ruhige und atmosphärisch dichte Nachtstimmungen im Kirchenschiff lebendig werden zu lassen. Cantus Dorsten überzeugte durchgängig mit hochkarätigem und harmonischem Gesang, der darüber hinaus sogar noch mit ein paar zusätzlichen „Lichtblicken“ gespickt war – besonders beeindruckend und anrührend war das Sopransolo von Katharina Drees in „Only in Sleep“ von Eriks Esenvalds, auf das gleich zwei weitere Stücke des lettischen Komponisten folgten.

Viele der Stücke griffen das Licht im christlichen Kontext auf oder wurden, so im Fall von Christian Lahusens „Komm, Trost der Welt, du stille Nacht!“ und Hugo Wolfs Einklang „Weil jetzo alles stille ist“, von den Texten Joseph von Eichendorffs inspiriert. Vereinzelte Solostücke für Orgel, wie Arvo Pärts „Pari intervallo“ oder Josef Gabriel Rheinbergers „Skandinavisch“ aus der „Sonate Nr. 16 gis-Moll op. 175“, woben im Kontext des Chorprogramms ein abwechslungsreiches Netz aus nächtlichen Fantasiestimmungen. Nach einem lauten Schlussapplaus beendeten die Musiker den Konzertabend mit „Der Mond ist aufgegangen“ als Zugabe.