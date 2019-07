Gute Stimmung beim Auftakttreffen : Nachmittags nicht allein zu Hause sitzen

Erkelenz 55 Senioren und weitere jüngere Gäste nutzten den ersten geselligen Nachmittag im Haus des Deutschen Roten Kreuzes, um einander kennenzulernen, wieder zu treffen und Ideen auszutauschen.

Es herrschte eine gelöste, gute Stimmung beim ersten geselligen Nachmittag im Kreisgeschäftshaus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Erkelenz. An langen Tischreihen saßen 55 Senioren und einige weitere jüngere Gäste gemütlich zusammen. Gespräche kamen aufgrund von Neugier auf die Mitmenschen oder bereits geknüpften Bekanntschaften schnell zustande. Die DRK-Mitarbeiterinnen Sandra Busch und Nicole Drießen hatten zu diesem Treffen eingeladen.

So wurde während der Unterhaltungen beispielsweise deutlich, dass es einigen der Älteren Probleme bereite, überhaupt zu kommen. „Das Treffen finde ich sehr gut – es ist eine schöne Gelegenheit, sich zu unterhalten“, meinte etwa Barbara Swientek, sie hatte Bekannte von Urlaubsfahrten und der Weihnachtsfeier getroffen. „Nur wenn man nicht mobil ist, wird es schwierig.“ So war sie eine Stunde lang mit dem Bus und anschließend mit dem Taxi aus Oberbruch gekommen. Bekannte von ihr seien nicht da, da sie keine Fahrmöglichkeit hatten. Wenig später bot Tischnachbarin Gerda Dieth ihr an, sie wenigstens bis zur Bushaltestelle mitzunehmen. Auch sie begrüßte das gemütliche Zusammensein: „Wenn man allein ist und nicht der Typ, der überall hinläuft, hat man hier einen schönen Nachmittag, an dem man sich trifft und reden kann.“ Ansonsten sitze man den ganzen Tag allein zu Hause.