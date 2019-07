Konzept des Erkelenzer Stadtmarketings : Stadtkern für Besucher aufwerten

Im Sommer werden die Parkplätze auf dem Erkelenzer Markt neu gekennzeichnet und eine Ladezone wird eingerichtet, damit Transporter nicht mehr durch die Fußgängerzone fahren müssen. Foto: Speen

Erkelenz Eine Innenstadt für Besucher attraktiv zu gestalten, bedeutet, neue Projekte zu planen. Das Erkelenzer Stadtmarketing stellt seine Ideen für 2019 und 2020 vor: Ladenleerstände beheben und neue Veranstaltungen etablieren.

Das Erkelenzer Stadtmarketing steckt tief in einem Prozess, sich und seine Aufgaben neu aufzustellen. Einen Neun-Punkte-Plan für die Jahre 2019 und 2020 stellte Nicole Stoffels am Dienstagabend der Politik vor. Er reicht von einem neuen Geschäftsflächenmanagement für die Innenstadt über Fahrrad-Vorrangrouten bis zu Stadtgutscheinen, die mit dem Einzelhandel geschaffen werden sollen. Den Auftrag dazu hatte der Stadtrat im Mai gegeben.

Leerstehende Ladenlokale sind für Besucher einer Stadt kein attraktiver Anblick. Die Stadt Erkelenz möchte erreichen, dass Räume künftig öfter zur Zwischennutzung an kurzfristige und provisorische Geschäfte vermietet werden. Gedacht wird dabei laut Stoffels an Mietlaufzeiten von drei bis zwölf Monaten und günstigere Preiskonditionen. „In solchen Pop-up-Stores könnten Interessierte den Markt für ihre Produkte in Erkelenz erst einmal testen.“ Das Stadtmarketing geht mit dieser Idee jetzt in Gespräche mit Eigentümern und Maklern.

Das Geschäftsflächenmanagement des Stadtmarketings wird fortgeschrieben. Das bedeutet, dass die Stadt als Ansprechpartnerin und Vermittlerin für Suchende und Anbietende von Räumen fungiert. Geplant wird allerdings, das Zusammenwirken von Immobilieneigentümern, Maklern, Einzelhändlern und Gastronomen auf eine neue Basis zu stellen. Das Stadtmarketing schlägt einen regelmäßigen „Runden Tisch“ vor, der professionell moderiert werden soll, um die Interessen zu einen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung stimmte bereits zu, dafür Geld in die Stadthaushalte von 2020 und 2021 einzustellen.

Ein Stadtgutschein kann dabei helfen, Kaufkraft in Erkelenz zu halten. „Es handelt sich um ein gutes Mittel, um die Menschen zu binden“, berichtete Stoffels von positiven Erfahrungen anderer Kommunen. Beim Stadtgutschein soll es sich um einen Geschenkgutschein handeln. Erste Gespräche dazu stehen mit dem Gewerbering Erkelenz an.

Fahrradfahren in der Fußgängerzone ist in Erkelenz erlaubt. Nach den Sommerferien wird das Stadtmarketing jedoch mit Polizei und Ordnungsamt die Aktion „Rücksicht statt Vorfahrt“ starten. Erreicht werden soll rund um den Marktplatz ein besserer Umgang der Verkehrsteilnehmer miteinander.

Neue Events möchte das Stadtmarketing im Stadtzentrum gemeinsam mit der Gastronomie umsetzen. „Eines könnte die Sommertaveren unter den Arkaden des Alten Rathauses sein“, erklärte Nicole Stoffels. „Der Lambertusmarkt zeigt immer wieder, wie gut die Angebote unter den Arkaden besucht werden.“ Ähnliches soll auch zu anderen Zeiten im Jahr erreicht werden. „Die Gespräche dazu laufen.“

Mit dem Fahrrad zu Veranstaltungen im Stadtgebiet fahren, will das Stadtmarketing fördern. „Wir planen, eine mobile Fahrrad-Abstellanlage anzuschaffen, um sie an unterschiedlichen Orten für Veranstaltungen einsetzen zu können“, kündigte Stoffels an.

Das freie WLAN in der Innenstadt soll ausgebaut werden, stellt das Erkelenzer Stadtmarketing in Aussicht. Inzwischen besteht rund um das alte und neue Rathaus die Möglichkeit, mit dem eigenen Mobiltelefon kostenfrei im Internet zu surfen. „Einmal am Tag muss sich der Nutzer dazu neu einloggen, um freien WLAN-Zugang zu bekommen“, erklärte Stoffels und verkündete: „Wir werden das freie WLAN räumlich weiter ausdehnen.“

Fahrrad-Vorrangrouten soll es in Zukunft in Erkelenz geben. Nach den Sommerferien beginnt das Stadtmarketing damit, dazu ein Konzept zu erstellen.