Freunde der Burg Erkelenz laden ein : Neues Museumszimmer zum Mittelalterfest

Erkelenz Lagerleben, Händler, Gaukler und Taverne in der Burg: Das Mittelalterfest am 13. und 14. Juli weitet sich auf den Ziegelweiherpark aus. Die seit zehn Jahren aktiven Freunde der Burg stellen ein neues Museumszimmer vor.

Das Stadtmarketing unterstützt die Jubiläums-Ausgabe des Mittelalter-Sommerfestes. Bürgermeister Peter Jansen erinnerte bei der Vorstellung des Programms durch den Vereinsvorstand im Kaminzimmer der Burg an die Gründung am 22. Januar 2009: „Damals bestanden mehr Zweifel als Glauben, was man erreichen könnte.“ Es ging nicht nur um den baulichen Zustand der Burg, sondern „darum, dem Anwesen Leben einzuhauchen, woran sich die Bürger beteiligen können“, unterstrich Jansen. Das Mittelalter-Sommerfest sei klein geplant und mit mehr als 50 Ständen größer geworden, was den Zuspruch belege. Bürgermeister Peter Jansen, Schirmherr des Events, gratulierte den Freunden der Burg zum zehnjährigen Bestehen, verbunden mit seinem Dank: „In zehn Jahren wurde richtig was vorangebracht, selbst mit einer übersichtlichen Truppe an Leuten.“ Die Mitgliederzahl ist von 35 auf heute 87 gewachsen.

Besucher können gleich in mehreren Lagern ansehen, wie sich das Leben unterwegs ohne Cerankochfeld und Glühbirnen gestaltete. Zu Füßen der Burg bieten Händler ihre Waren und handwerkliche Erzeugnisse an. Robby, der Gaukler, unterhält mit seinen Künsten, die dreiköpfigen Ensembles „Saitentanz“ und „Vrevel“ ziehen als Spielleute über den Markt. Am Samstag spielen sie in der Burg, sitzen trommelnd in den Fensternischen. In der Taverne fließen schwarzes Kirschbier aus Ostdeutschland und „Odins Trunk“, draußen kann sich das Volk an leckeren Speisen nach originalen Rezepten laben.