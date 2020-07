Acrylmalerei bei den Ferienspielen Erkelenz : Bunte Farben und Blütenpracht im Katho

Erkelenz Sonnenblumen, Tulpen und Sommerlandschaften malten Jugendliche im Workshop „Acrylmalerei“ im Rahmen der Ferienspiele. Dabei hatten sie große Vorbilder.

Gelb, beige und braun kommen die Blumen daher, die Vincent van Gogh vor mehr als 130 Jahren malte. Und so sehen auch die Blüten aus, die eine Teilnehmerin des Workshops „Acrylmalerei“ im Katholischen Jugendzentrum Katho malt. Sie hat sich das Bild „Zwölf Sonnenblumen in einer Vase“ als Vorlage für ihr eigenes Kunstwerk ausgesucht. „Ich finde, das sieht wirklich fast genau wie das Original aus“, sagt Kursleiterin Josefine Thömmes anerkennend.

Auch in diesem Jahr bietet Thömmes wieder gemeinsam mit Christina Meyers, Leiterin des Kathos, den Mal-Workshop im Rahmen der Ferienspiele an. Der Kurs wird im Rahmen des Kulturrucksacks NRW angeboten und ist für die Teilnehmer zwischen neun und 14 Jahren kostenlos. Eine Woche lang malen acht Mädchen und zwei Jungen zwei Stunden pro Tag im Katho an ihren Bildern. Dieses Mal stehen „Blüten- und Sommermotive“ im Fokus, gemalt wird im Stil von Vincent van Gogh und Emil Nolde. Dazu konnten die Jugendlichen sich am Montag unter rund 25 Bildern eines aussuchen, das sie nachmalen wollten. „Am Anfang haben wir die beiden Künstler und die Kunstgeschichte vorgestellt“, sagt Christina Meyers.