Am Berufskolleg in Erkelenz : Mit Projektarbeit Techniker-Abschluss geschafft

Die Absolventen der Fachschule für Technik am Berufskolleg Erkelenz erhielten nun ihre Abschlusszeugnisse. Foto: Berufskolleg Erkelenz

Erkelenz Jan Pfülb, der Leiter des Berufskollegs in Erkelenz, hat die erfolgreichen Absolventen der Fachschule für Technik entlassen. Sie haben die Voraussetzungen erworben, ein Studium an einer Hochschule aufzunehmen.

Als „Staatlich geprüfter Techniker“ hat die Fachschule für Technik des Berufskollegs Erkelenz kürzlich die Absolventen verabschiedet. „Weil die Absolventen größtenteils zusätzlich die Berechtigung zum Besuch einer Fachhochschule erworben haben, erhalten sie die Zulassungsvoraussetzung zu einem weiterführenden Bachelor- und Masterstudium an einer Hochschule“, freute sich Jan Pfülb, der Leiter des Erkelenzer Berufskollegs, über die Erfolge der Absolventen. Konkret, so führte es Pfülb weiter aus, kooperiere die Fachschule mit der Fachhochschule Aachen, Campus Jülich. Bei Aufnahme eines Bachelorstudiums an der FH Jülich erkennt diese Prüfungsleistungen an, die in Erkelenz an der Fachschule abgelegt wurden. So können die Erkelenzer Absolventen ihre Studienzeit deutlich verkürzen.

„Wie gewohnt hat die Projektarbeit, die in Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Firmen erstellt wird, ein besonderes Gewicht in der Weiterbildung. Sie erfordert ein hohes Maß an Zusammenarbeit und Planung. Als wichtige Schnittstelle zur praxisnahen Arbeit ist sie daher eine exzellente Vorbereitung auf die spätere Tätigkeit eines Technikers“, erläutert Pfülb zusätzlich.

Vier Projekte haben die Absolventen insgesamt erarbeitet – diese werden normalerweise öffentlich vorgestellt, was jedoch wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste. Das erste Projektteam beschäftigte sich mit der Entwicklung und Konstruktion einer Hebe- und Schwenkvorrichtung für Getränkekartonrohlinge. Mit der Vorrichtung soll dem Maschinenbediener eine ergonomische Entlastung gewährleistet werden. Die zweite Projektarbeit hatte eine Schaumreduktion mit Ultraschall zum Thema. Dabei geht es darum, eine Ultraschalleinheit in einen Teststand zu integrieren und zu testen, inwieweit Ultraschall den Schaum beim Abfüllen von Getränken in die Verpackung reduziert.

Um einen Waschroboterprototyp für Autowaschanlagen ging es in der dritten Projektarbeit. Als Bestandteil des Prototyps konzipierten die Absolventen einen Mechanismus, der die Waschrolle zeitverzögert absinken lässt und die sich auf die entsprechende Fahrzeughöhe anpasst. Die vierte Projektarbeit thematisierte die Umkonstruktion eines Pumpenantriebs von Kurbelwellenantrieben auf Hydraulikzylinderantriebe.

Im Rahmen der Projektarbeit sollte eine bestehende Membranpumpe, welche sonst mit einem Kurbelantrieb ausgestattet ist, auf einen Hydraulikantrieb umgestellt werden. Die Aufgabe lautete, den Umbau konstruktiv auszulegen und alle notwendigen Berechnungen durchzuführen. Dabei war es wichtig, unter Verwendung der Modulbauweise die gewünschte Leistung beizubehalten.

Die Absolventen der Fachschule für Technik am Berufskolleg Erkelenz sind: Viktor Ol’Gejzer, Michael Hieske, Robin Uhlworm, Thomas Petrauskas, Jens Hennes, Marc Philipps, Katharina Thomas, Lars Bröker, Waldemar Hofman, Dustin Köpp, Tobias Mausberg, Jan Dahlmanns, Christopher Driessen, Alexander Michel, Maksim Kuzmitsch und Marc Hermanns.