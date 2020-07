Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : So blüht der Sommer

Kamp-Lintfort Die neue Blumenhallenschau auf der Landesgartenschau läuft bis zum 2. August. Es geht um die Sommerblumen.

Noch bis zum 2. August können Interessierte in der Blumenhalle unter dem Motto „Gute-Laune-Schau“ sommerliche Blumen in Weiß, Gelb und Lila bewundern. Vor allem der Bienenschutz steht während dieser Schau im Vordergrund. „Wir wollen mit der Ausstellung auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Bienen aufmerksam machen“, erklärt Floristin Ulla Rankers. Das Team um Rankers präsentiert bienenfreundliche Blumen, unter anderem Margeriten, Sonnenblumen oder Lavendel. Die Beete unter den Olivenbäumen am Eingang der Blumenhalle wurden ebenfalls bienenfreundlich bepflanzt. Durch die zunehmende Anzahl an Schottergärten werden die Bienen verdrängt und das Bienensterben begünstigt. „Besucher sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass jeder etwas zum Bienenschutz im Garten oder auf dem Balkon beitragen kann“, erklärt Rankers. Foto: Reichwein