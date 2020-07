Preissteigerungen im Erkelenzer Land : NEW erhöht Strompreis ab September

Erkelenzer Land Für den Durchschnittshaushalt entstehen Mehrkosten bis zu 4,30 Euro pro Monat. Grund für die Erhöhung sind laut NEW Preissteigerungen aus Netzentgelten und der Umlage für erneuerbare Energien.

Viele Stromkunden der NEW in Erkelenz und Umgebung müssen ab dem 1. September für ihren Strom tiefer in die Tasche greifen. Konkret verteuert die NEW den Grundversorgungstarif NEWcomfort Strom um 4,6 Prozent.