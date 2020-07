Für die Galerie im Rathaus Abtei Mönchengladbach : Oberbürgermeister Reiners will sich mit Bleistift porträtieren lassen

Künstler Koshi Takagi ist Spezialist für fotorealistische Arbeiten mit dem Bleistift. Mit dieser Technik malt er auch das Porträt von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners für die Galerie im Rathaus. Foto: Koshi Takagi

Mönchengladbach Künstler Koshi Takagi malt den scheidenden Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners für die Galerie im Rathaus Abtei. Takagi fertigt fotorealistische Zeichnungen mit dem Bleistift an. Und Reiners verzichtet auf ein Detail, auf das sein Vorgänger noch Wert gelegt hatte.

Eine ganze Reihe Künstler haben in der Amtszeit von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) ihre Werke im Rathaus Abtei ausgestellt. Einer von ihnen hat den im Herbst scheidenden Amtsinhaber so sehr beeindruckt, dass eines seiner Werke künftig für immer im Rathaus hängen wird. Der Gladbacher Künstler Koshi Takagi ist damit beauftragt worden, von Reiners ein Porträt für die Galerie der Oberbürgermeister anzufertigen. Takagi wird damit eine ganz neue Maltechnik in die Galerie einbringen: Er malt Reiners nicht etwa mit Öl auf Leinwand. Er malt mit dem Bleistift ein fotorealistisches Porträt. Und das kann er exzellent: Seine Werke sind detailreicher, gestochen schärfer selbst als Hochglanz-Fotos. Eine Bleistiftzeichnung besteht nicht selten aus mehr als einer Million Bleistiftstriche. „Bei seiner Ausstellung im Rathaus hat Koshi Takagi frühere Rektoren der Kunstakademie mit Bleistift gezeichnet. Das hat mich nie losgelassen, deshalb habe ich ihn gefragt“, erklärt Reiners seine Wahl.

Dafür hat er sich vom Künstler vorab fotografieren lassen. Bei dem Bild hat er auf das Tragen der Amtskette verzichtet. Sein Vorgänger Norbert Bude (SPD) war von Künstler Michael Beckers mit dem äußeren Zeichen des Amtes gemalt worden. Reiners ließ sich auch mit und ohne Krawatte fotografieren, die Auswahl mit Kollegen und Familie fiel dann aber auf ein Foto mit Schlips. Reiners würde das Bild am liebsten noch zum Ende seiner Amtszeit hin selbst in der Galerie aufhängen. Die Amtszeit endet am 31. Oktober. Am 1. November übernimmt der Nachfolger, der im September gewählt wird.