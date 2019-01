Erkelenzer Kulturdenkmal: Flachsrösten nach sechs Jahren freigelegt

Erkelenz Flachsrösten sind Kulturdenkmäler – um als solche besser wahrgenommen werden zu können, hat die Stadt Erkelenz die historischen Zeugen der einstigen Flachsverarbeitung im Wahnenbusch wieder freigelegt.

Flachsrösten besitzen in der Region historische Bedeutung. In Erkelenz arbeitet das Grünflächenamt seit dem Jahr 2012 daran, die Flachsrösten im Wahnenbusch zwischen Tenholt und Immerath (neu) für die Bevölkerung besser sichtbar zu machen. Jetzt konnte das Vorhaben weitgehend abgeschlossen werden, berichtete Grünflächenamtsleiter Stefan Heinrichs im Bauausschuss.

Flachsrösten, in Teilen von Nordrhein-Westfalen auch Flachskuhlen genannt, waren wegen des Gestanks oftmals in Wäldern errichtete Anlagen, um aus Flachs (Leinen) pflanzliche Fasern zu gewinnen. Geerntete Flachshalme wurden in den mit Wasser befüllten Kuhlen Tage bis Wochen fermentiert, wobei die Pflanzenstängel so verrotteten (rösten = rotten, faulen), dass die spinnbaren Fasern übrigblieben. Größe und Vielzahl der Gruben im Wahnenbusch erlaubten eine leichtere Kontrolle über die Röstzeiten. Über eine bedeutende Anzahl von Flachsrösten verfügt auch das benachbarte Wegberg, wo im Stadtgebiet knapp 200 rechteckige, meist noch mit Wasser gefüllte Flachsrösten als historische Zeugen der Flachsverarbeitung öffentlich zugänglich sind. Der Raum um Erkelenz und Wegberg galt als eines der bedeutendsten Flachsanbaugebiete des Niederrheins, wobei Wegberg ein Zentrum des Anbaus war.