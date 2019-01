Ein Jahr Treff in Erkelenz: Repaircafé soll Schule machen

Info

Die Idee zum Repaircafé kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Mittlerweile gibt es Repaircafés in ganz Deutschland und an vielen Orten der Welt. Die Gründer vergeben gegen eine Schutzgebühr die Lizenz für das Logo und die Kommunikationsmittel.

Das Repaircafé in Erkelenz befindet sich am Johannismarkt 5 in den Räumen der katholischen Jugendkirche. Es ist an jedem dritten Samstag im Monat von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Hilfe wird noch benötigt. Besonders Zweiradmechaniker werden gesucht, um diesen Bereich ausbauen zu können.