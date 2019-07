Neuer Trick am Telefon in Erkelenz und Kreis Heinsberg : Betrug mit Gewinnversprechen

Neuer Trick am Telefon in Erkelenz und Kreis Heinsberg

Erkelenz Unbekannte haben sich eine neue Betrugsmasche per Telefon ausgedacht. Dabei müssen die Angerufenen, die angeblich Geld gewonnen haben, Gebühren für den Auszahlungstransfer zahlen.

Eine andere Art von Telefonbetrug wurde am Sonntag, 14. Juli, einem Ehepaar aus Erkelenz zum Verhängnis. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, rief ein unbekannter Mann die beiden an.

Ähnliche Betrugsversuche gingen auch bei weiteren Personen im Kreisgebiet ein. Die Betrüger geben dabei an, dass die Angerufenen in der Lotterie oder in einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Auch hier gilt, so teilt die Polizei mit: Wenn der Anruf verdächtig erscheint, ist es besser, ihn sofort zu beenden.