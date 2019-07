Nach Umzug an die Aachener Straße : Erkelenz unterstützt Musikschule

Erkelenz Nach dem Musikschulumzug in das ehemalige Amtsgericht an der Aachener Straße gibt die Stadt Erkelenz jährlich Geld hinzu.

(spe) Mit jährlich 20.000 Euro möchte die Stadt Erkelenz in Zukunft die Kreismusikschule Heinsberg unterstützen. Bisher ist diese am Schulring in einem städtischen Gebäude untergebracht, das dem Kreis Heinsberg und dessen Musikschule kostenfrei bereitgestellt wird. Demnächst wird die Kreismusikschule in das alte Amtsgericht an der Aachener Straße ziehen, das der Kreis Heinsberg kauft. „Wir sehen in diesem Zuschuss ein wichtiges Zeichen, wie sehr die Musikschule in Erkelenz geschätzt wird“, erklärt Erster Beigeordneter Hans-Heiner Gotzen. 15 Jahre lang hat die Stadt Erkelenz ihr Gebäude am Schulring der Kreismusikschule kostenfrei zur Verfügung gestellt. Optimal waren die Verhältnisse allerdings nie. Immer hatte der Wunsch bestanden, in ein geeigneteres Gebäude umzuziehen, in dem mehr Unterrichtsklassen untergebracht werden können. „Jetzt ist es gelungen, das Raumangebot der Musikschule zu verbessern und deren Sitz in Erkelenz zu erhalten“, ist Gotzen dankbar für die im Juni getroffene Entscheidung des Kreistages. Aus inhaltlicher und städtebaulicher Sicht begrüße die Stadt Erkelenz die Lösung ausdrücklich. „Die Lage im Zentrum ist – auch bezogen auf Erreichbarkeit und Parkplatzsituation mit dem benachbarten Parkhaus – bestens geeignet für die Unterbringung der Musikschule. Zudem dürften sich künftig durch die Nähe zum Berufskolleg weitere Synergieeffekte ergeben.“