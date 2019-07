Cusaner im Jugendwettbewerb : Tolle Leistungen in Informatik

Erkelenz 21 Cusaner hatten freiwillig an einem Jugendwettbewerb für Informatik teilgenommen, zwei davon haben so glänzend abgeschnitten, dass sie sich für die nunmehr dritte Runde im September qualifiziert haben.

Alina Thönnissen (Jahrgangsstufe 8) und Julian Dilsen (Jahrgangsstufe 10) haben sich für die dritte Runde des Jugendwettbewerbs Informatik qualifiziert. 21 Schüler des Cusanus-Gymnasiums hatten freiwillig über den Informatik-Unterricht hinaus an einem Informatik-Wettbewerb teilgenommen und im Internet zweimal in jeweils 60 Minuten Programmieraufgaben in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gelöst. Alina Thönnissen und Julian Dilsen haben dabei so viele Punkte erreicht, dass sie sich für die im September stattfindende dritte Runde qualifiziert haben. Sie schafften jetzt schon einen ersten beziehungsweise zweiten Preis. Kurz vor der Sommerferien übergab Schulleiterin Rita Hündgen ihnen Urkunden.