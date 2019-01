Wülfrath : Polizei meldet weitere Betrugsversuche am Telefon

Betrüger haben auch am Sonntag wiederholt versucht, Senioren in Wülfrath um ihr Erspartes zu bringen. Foto: Julian Stratenschulte

Wülfrath Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei im Kreis Mettmann noch einmal vor dem verstärkten Auftreten "falscher Polizisten" am Telefon: Auch am Sonntag wurden viele Senioren in Wülfrath belästigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(arue) Telefonbetrüger treiben in Wülfrath weiterhin ihr Unwesen: Die Kreispolizei Mettmann warnt vor Anrufern, die sich am Telefon als falsche Polizisten ausgeben. Bereits am vergangenen Freitag berichtete sie von Trickbetrügern, die sich als polizeiliche Ermittler ausgeben, um vor vermeintlichen Straftaten zu warnen. Dabei richten sie ihre „Warnungen“ gezielt an ältere Menschen, um diese zu verunsichern und zu erschrecken, damit sie bereit sind, Ersparnisse und Wertgegenstände in die vermeintlich „sichere Verwahrung“ zu geben. Bis Freitagmittag verzeichnete die Polizei 14 Betrugsfälle. Bis zum späteren Abend erhöhte sich diese Zahl sogar noch um weitere zehn gemeldete Tatversuche allein in der Kalkstadt, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Polizei.

Am Sonntag machten die Betrüger dann genau da weiter, wo sie am Freitagabend aufgehört hatten: Ab 18.30 Uhr und bis in die späteren Abendstunden des Sonntags wurden der Polizei wiederum 14 Tatversuche allein aus Wülfrath gemeldet – und die Dunkelziffer bisher nicht bekannt gewordener Anrufe sei nicht einzuschätzen.

Schäden seien der Polizei bislang nicht bekannt: Die angerufenen Senioren haben aufgelegt und den polizeilichen Notruf unter 110 angerufen. Weder die Polizei, noch andere Amtsträger, rufen Bürger an oder stehen unangemeldet vor Haus- und Wohnungstüren, um über Geld- und Vermögensverhältnisse zu sprechen oder gar Wertgegenstände oder Bargeld in Verwahrung zu nehmen.

Zur Prävention und kreisweiten Warnung gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Hinweise:

- Seien Sie am Telefon aufmerksam!

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte, Bekannte oder Amtsträger ausgeben, die Sie als solche nicht zweifelsfrei erkennen.

- Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Stellen Sie stattdessen gezielte Fragen, die nur der „richtige Anrufer“ beantworten kann.



Kreis Mettmann : Falsche Polizisten gehen am Telefon auf Beutefang

zurück

weiter

- Halten Sie nach finanziellen Forderungen unbedingt Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern. Rufen Sie Ihre(n) Verwandte(n), Bekannte(n) oder angeblich beteiligte Ämter und Dienststellen unter der Telefonnummer zurück, die Sie auch bei selbst veranlassten Gesprächen üblicherweise wählen und besprechen Sie die Angelegenheit noch einmal.

- Übergeben Sie niemals Geld oder andere Werte ungeprüft und ohne Zeugen an unbekannte Personen.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie vermuten, dass es ein Telefonbetrüger auf Sie abgesehen hat - Notrufnummer 110.

- Wenden Sie sich auch an die Polizei, wenn Sie bereits Opfer geworden sind: die Opferschutzbeauftragten vom KommissariatVorbeugung helfen Ihnen gerne.

Angehörigen älterer Menschen und potenzieller Opfer wird

empfohlen: