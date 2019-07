Arbeiten am Netz bis 2022 : Holzweiler erhält Erdgas-Anschluss

Holzweiler aus der Vogelperspektive. Foto: Uwe Heldens (uwe)/Heldens, Uwe (uwe)

Erkelenz Die NEW Netz beginnt mit der Erschließung im August. Auch wird sie Arbeiten an Strom- und Wassernetz durchführen.

Holzweiler wird in den nächsten drei Jahren an das Erdgas-Netz angeschlossen. Das teilte das Unternehmen NEW Netz am Dienstag mit. Der Wunsch dazu war in der Bevölkerung in den vergangenen Jahren geäußert worden, nachdem der 1400-Einwohner-Ort von der tagebaubedingten Umsiedlung ausgenommen worden war.

Am 12. August beginnt die NEW Netz damit, Holzweiler in Erkelenz mit Erdgas zu erschließen. Gestartet wird mit den Arbeiten am Schützenweg und in Teilen der Landstraße. Die Maßnahme gliedert sich in verschiedene Bauabschnitte und dauert voraussichtlich bis Ende 2022, berichtete die NEW Netz. Parallel wird, bei Bedarf, das Stromnetz erneuert. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Kreiswasserwerk Heinsberg umgesetzt, das einen großen Teil des Wasserversorgungsnetzes erneuern wird. Bei den Bautätigkeiten wird versucht, die Verkehrsbehinderung so gering wie möglich zu halten. Die betroffenen Anwohner werden im Vorfeld schriftlich informiert, heißt es von der NEW Netz.

Ursprünglich sollte Holzweiler dem Tagebau Garzweiler II weichen. Durch eine politische Leitentscheidung der rot-grünen Landesregierung von 2014, das Abbaugebiet zu verkleinern, bleibt der Ort bestehen. Um das Interesse bezüglich einer Erdgas-Versorgung in Holzweiler einschätzen zu können, hat die NEW eine Bürgerbefragung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass die Ortschaft im überwiegenden Teil mit Erdgas erschlossen wird.