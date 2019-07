Trickbetrug in Wegberg : 77-Jährige fällt auf falsche Polizisten rein

Wegberg Unbekannte haben eine 77-jährige Frau am Telefon hereingelegt, indem sie sich als Polizisten ausgaben. Perfide: Als Beweis dafür, dass sie mit der Polizei spreche, sollte sie die „110“ anrufen – worunter sie den gleichen vermeintlichen Polizeibeamten erreichte. So verlor sie letztlich Schmuck, Bargeld und ihre Kreditkarten.

Eine 77-jährige Frau aus Wegberg ist auf einen Trickbetrug am Telefon hereingefallen. In der Folge verlor sie ihren Schmuck, Bargeld und Kreditkarten. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Sonntag von angeblichen Polizeibeamten angerufen, die ihr vorgaukelten, dass sie aufgrund eines bevorstehenden Einbruchs in ihr Haus ihre Wertsachen in die Obhut der Polizei geben solle. Da die Frau skeptisch war, wurde sie aufgefordert, aufzulegen und unter der Nummer 110 zurück zu rufen. Die alte Dame machte dies und wurde mit dem Anrufer wieder verbunden. Daraufhin glaubte sie den Betrügern. Technisch ist dies möglich, indem die Leitung durch den Anrufer weiterhin gehalten wird. Auch das Auflegen des Telefonhörers beendet den Anruf nicht, erklärte die Polizei. Anschließend legte die alte Frau Bargeld, Schmuck sowie auch Kreditkarten in einen Stoffbeutel, den sie an einem vorher telefonisch vereinbarten Ort deponierte.