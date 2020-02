Im Internet abstimmen : „Hätzblatt“ im Rennen um besten Karnevals-Hit

„Hätzblatt“ bringt Karnevalisten immer in Schwung – so wie 2019 an Altweiber im Foyer der Erkelenzer Stadthalle. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz In der vergangenen Karnevalssession schrammte die Erkelenzer Gruppe Hätzblatt mit ihrem Lied „All dat es Heimat“ bei der närrischen Hitparade des WDR knapp am ersten Platz vorbei und belegte bei der Suche des Rundfunksenders nach dem beliebtesten Karnevalshit der Session den zweiten Platz.

Auch in diesem Jahr sind die sechs Musiker aus dem Erkelenzer Land mit ihrem neuen Lied „Knuutsche“ wieder auf dem Sprung aufs Siegertreppchen. Sie stehen im großen Finale am Montag, 17. Februar, ab 19 Uhr auf WDR 4, nachdem ihnen in der Vorentscheidung der direkten Einzug in die Endrunde gelang.