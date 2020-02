Gerätehaus Holzweiler wird ausgebaut : Feuerwehr bekommt mehr Platz

Info

Baupläne In der Alten Schule in Holzweiler wird ein neues Dorfzentrum errichtet. Noch wartet die Stadt Erkelenz auf Zusagen für die beim Land Nordrhein-Westfalen beantragten Fördergelder. Die Pläne für das 2,25-Millionen-Euro-Projekt liegen fertig im Rathaus, wo bereits am zweiten Bauabschnitt geplant wird.

Raumpläne Im Erdgeschoss soll die starre Nutzung der Räume aufgehoben werden. Erreichen will die Stadt Erkelenz eine Mehrzwecknutzung für öffentliche Zwecke. Zudem soll das „Holzweiler Fenster“, das Heimatmuseum des Ortes, auf dieser Etage seinen Platz bekommen. Aus dem beengten Flur möchte die Stadtverwaltung ein vergrößertes Foyer gestalten, an das sich ein Dorfcafé anschließt.