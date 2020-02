Projektwoche an der GGS Kückehoven : Wenn die Schule zum Zirkus wird

Kückhoven In der Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven stand die Zirkusprojektwoche auf dem Programm. Wo sonst fleißig gerechnet und geschrieben wird, übernahmen in der vergangenen Woche Jongleure, Akrobaten und Clowns das Kommando.

Die Woche startete mit einem Fortbildungstag für Kollegium und die unterstützenden Eltern, die bei der Gruppenbetreuung sowie beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltes tatkräftig mithalfen. In den klassenübergreifenden Gruppen wurden sie später zu Artistiklehrern. Es folgten zwei Schnuppertage, an denen die Kinder Einblicke in die verschiedenen Bereiche eines Zirkus bekamen. Nach dem Kennenlernen der verschiedenen Zirkusgenres durften die Kinder ihre liebsten Kunststücke wählen und probten diese im Laufe der restlichen Woche, wie Schulleiter Marcus Johnen erläuterte.

Im Rahmen zweier Abschlussaufführungen am Samstag präsentierten die kleinen Artisten ihr erlerntes Können in der Manege. Das Zirkuszelt des „Zirkus Kunterbunt“ war hinter der Grundschule, auf dem Ascheplatz des TuS Germania Kückhoven, errichtet worden. Dass es aufregend ist, selbst in der Manege zu stehen, war den kleinen Artisten während der Show kaum anzumerken. Mutig stellten sie sich der Herausforderung. Sie waren im Vorfeld bei allen Aktivitäten einbezogen und vielfältig gefördert worden, was ihr Zusammenwachsen als Gemeinschaft gestärkt hat.