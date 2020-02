Wassenberg : Ein einsatzreiches Jahr für die Löschgruppe Wassenberg

Feuerwehrleute im Einsatz beim Brand in einem Seniorenwohnhaus Am Gasthausbach. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Die Löschgruppe Wassenberg blickte auf 2019 zurück. Unter den zahlreichen Einsätzen waren auch einige ernste Einsätze, bei denen auch einige Feuerwehrleute verletzt worden waren.

Zu der sehr gut besuchten Jahresversammlung der Löschgruppe Wassenberg in den Räumen der Burg begrüßten Löschgruppenführer Michael Rieken und sein Stellvertreter Max Georg Willms auch den Wassenberger Wehrleiter Holger Röthling. Nach einer Gedenkminute an das verstorbene Mitglied Ulf Serode blickte Rieken auf ein erfolgreiches und einsatzreiches Jahr 2019 zurück. Die Löschgruppe verzeichnete in Zusammenarbeit mit der Tagesalarm- und der Drehleiterstaffel 144 Einsätze, darunter 108 eigenständige und 35 Unterstützungseinsätze.