Neuer Odiliabrunnen an Haus Hohenbusch : Bald Kräuterbonbons beim Apfelfest

Erkelenz Der Förderverein Hohenbusch hat viele Ideen zur Gestaltung und Belebung des ehemaligen Kreuzherrenklosters bei Hetzerath. Neu ist der Odiliabrunnen.

Breiten Raum im Bericht von Körfer nahm die Präsentation von Projekten ein, die der Förderverein im Blick hat. So erwähnte er die Verlegung des Kräutergartens, der in Abstimmung mit der Denkmalpflege entlang der Fassade des Herrenhauses zum Klostergarten angelegt wird. „Es soll ein blindengerechter Duftgarten entstehen.“ Einen großen Anteil an der Gestaltung dürfte die Freitags/Samstagsgruppe übernehmen, die die Nachfolge der legendären Dienstagsgruppe angetreten ist. Diese hatte unter Führung des Ehrenvorsitzenden Heinz Küppers in den Anfangsjahren die Restaurierung des Klosteranlange maßgeblich vorangetrieben. Erfreut berichtete Körfer von der Schenkung dreier Ölgemälde aus der Klosterzeit, die sich im Privatbesitz der früheren Eigentümer von Hohenbusch befanden. Jetzt sucht der Förderverein nach Sponsoren für deren Restaurierung.