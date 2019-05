Protest nahe Golfclub Haus Wildenrath : 60 Aktivisten blockieren Straßenbau am Tagebau Garzweiler

Erkelenzer Land Gebraucht wird die Landstraße 354n frühestens 2027, wenn im Rahmen des fortschreitenden Tagebaus Garzweiler II die jetzige Verbindung zwischen Kuckum und Wanlo unterbrochen werden müsste. Mit einer Sitzblockade unter dem Motto „Keinen Meter der Kohle“ auf der Trasse der geplanten neuen Straße nahe des Golfplatzes Gut Wildenrath protestierten am Montag rund 60 Menschen gegen diesen Bau, der nach ihrer Auffassung nicht realisiert werden muss.

Unbehelligt von der Polizei und dem Konzern konnten die Protestler am frühen Morgen die ausgehobene Trasse, in der zunächst archäologische Arbeiten stattfinden, entern.

„Um die Menschen in den Dörfern unter Druck zu setzen, baut RWE eine neue Grubenrandstraße weit hinter den Dörfern. Das ist Hohn für all jene, die fest entschlossen sind, in ihren Dörfern zu bleiben“, meint Dresen. „Den Menschen hier gezielt das Leben zur Hölle zu machen, hat bei RWE System.“

Gelegentlich von einer Polizeistreife beobachtet oder von Beamten der Kriminalpolizei aus Mönchengladbach besucht, machten es sich die Teilnehmer der Sitzblockade in der Baugrube bequem. Sie zeigten auf den Bannern RWE die rote Linie auf, hinter der es nicht weitergehen dürfe, markierten mit gelben Bändern die zu schützenden Bereiche und machten deutlich, dass sie den Kampf um die Dörfer noch längst nicht aufgegeben haben. Aber auch der Erhalt des Hambacher Forstes wurde thematisiert. Mit Tanz und Gesang, „Bauarbeiten“ in Form eines eigenen Walls quer durch die Baugrube und mit dem Pflanzen von Büschen und Bäumen verbrachten die Demonstranten die Zeit. „Hier lässt die Politik Fakten schaffen und nötigt uns zu zivilem Ungehorsam“, hieß es. Der zivile Ungehorsam von Jung und Alt verlief ruhig und friedlich. Die Autofahrer zwischen Wanlo und Kuckum wurden durch die Aktion in keiner Weise gestört, so dass die Polizei keinen Grund sah, einzugreifen.