Letztes Schützenfest in Keyenberg (alt) : Tausende nehmen mit Schützen Abschied

Sonntag erlebten die Ehrengäste um Königin Jennifer Pieper den großen Festzug auf einer stattlichen Tribüne an der Westricher Straße. Foto: Ruth Klapproth/D.H.G Fotoevent

Keyenberg Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft lud zum letzten Mal nach Keyenberg (alt) ein. Hunderte Schützen sowie mehrere Tausend Menschen an den Straßenrändern hatten sich zum letzten Fest im alten Ort versammelt.

Der gewaltige Schaufelradbagger, der in der Verlängerung der Straße „Auf den Steinen“ steht, wo sich einst das Nachbardorf Borschemich befand, ist sinnbildlich. „Wir in Keyenberg werden als Ort für den Tagebau Garzweiler II weichen müssen, aber wir werden unsere Heimat mitnehmen“, sagte Brudermeister Alexander Tetzlaff, der in diesen Tagen das letzte Schützenfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft von 1449 miterlebt. „Man muss schon Tränchen verdrücken, wenn man realisiert, was hier passiert.“

Das Fest ist ein besonderes für die Schützen, deren Bruderschaft ihr 570-jähriges Bestehen feiert. Es wird als Bezirkschützenfest des Bezirksverbands Erkelenz ausgerichtet. Schon am Samstag zeigte sich die große Verbundenheit mit den von der Umsiedlung betroffenen Menschen: Das Festzelt platzte am Tanzabend aus allen Nähten. Der Zuspruch hielt am Sonntag an. Die Festmesse mit der anschließenden Gefallenenehrung und dem Zapfenstreich wurde zu einem emotionalen Höhepunkt, weil vielen bewusst wurde, dass es das letzte Mal sein würde. Tränen flossen, nicht nur bei den noch in Keyenberg lebenden Menschen, wie etwa Agnes Maibaum, sondern auch den bereits umgesiedelten, wie etwa Hans-Josef Pisters. „Ich habe mir darüber keine Gedanken machen wollen“, meinte Schützenkönigin Jennifer Pieper, die an der Königsallee „Auf den Steinen“ auf den Beginn des nachmittäglichen Festzugs wartete. Aber auch ihr fiel es schwer, innerlich Abschied zu nehmen.

Info Ehrungen beim Schützenfest Bei den Ehrungen während des Schützenfestes in Keyenberg (alt) wurden Günter Zimmermann, Bernd Pauli, Joachim Laumen, Jennifer Pieper und Alexander Tetzlaff mit dem Silbernen Verdienstkreuz des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften ausgezeichnet. Der Hohen Bruderschaftsorden wurde Peter Weynen verliehen. Peter Abels, Gerd Kley und Annemarie Knur wurden für langjährige Treue zum Schützenwesen ausgezeichnet.

Der Zuspruch vieler Menschen war den Keyenberger Schützen gewiss. Alle 15 Bruderschaften aus dem Bezirksverband Erkelenz, die Bruderschaft aus Rath-Anhoven als zukünftige Nachbarn, die Bruderschaft aus Wanlo als bisherige Nachbarn sowie die Bruderschaften aus Hockstein und Pier beteiligten sich am Festzug, der von zehn Musikvereinen und Trommler- und Pfeiferkorps begleitet wurde. Rund 1000 Teilnehmer schätzte die Polizei. Auch an den Straßenrändern hatten sich mehrere Tausend Menschen versammelt, die tröstend und aufmunternd dabei sein wollten, wenn Keyenbergs Schützen zum letzten Mal durch ihre alte Heimat zogen. Nach der Parade, die die Schützenkönigin mit ihrem Gefolge auf einer stattlichen Tribüne an der Westricher Straße abnahm, zog es die Schützen und ihre Gäste ins große Festzelt zum Königinnenball.

Zu den Ehrungen beim Keyenberger Schützenfest gehörte der Hohe Bruderschaftsorden für Peter Weynen. Foto: Renate Resch

Besonders freute sich Königin Jennifer Pieper über die Anwesenheit der Diözesankönigin Nicole Dick aus Pier und des Europakönigs Leo Niessen aus dem niederländischen Linne, der mit seiner Gattin Irma im Festzug marschierte. Er hatte ein ganz persönliches Grußwort verfasst, das er der Bruderschaft mit auf dem Weg gab und in dem er das Unverständnis äußerte, dass es den Wahnsinn eines Braunkohletagebaus noch im 21. Jahrhundert gebe.

Das letzte Schützenfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Keyenberg im alten Ort kommt heute, Montag, mit drei Veranstaltungen zum Abschluss. Nach dem Vogelschuss ab 14 Uhr im Festzelt setzt sich um 16.30 Uhr ein Festzug in Bewegung. Der Veranstaltungsreigen endet mit dem großen Klompenball, der um 20.30 Uhr im Festzelt beginnt.