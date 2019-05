Chefarzt bringt komplettes Team mit : Krankenhaus stellt Notaufnahme neu auf

Info

Privat Friedrich Hölzl, neuer Chefarzt der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Hermann-Josef-Krankenhaus, wurde 1972 in Göttingen geboren. Der verheiratete Vater zweier Söhne wohnt mit seiner Familie in Übach-Palenberg.

Beruflich Seine Facharztausbildung hat er nach dem Studium in Düsseldorf und Aachen am Klinikum der RWTH Aachen absolviert. Nach einer Tätigkeit als Oberarzt in der Notaufnahme des Klinikums im Zeitraum von 2009 bis 2016 war er Chefarzt in Würselen. Neben der Ausbildung von Studenten arbeitet Friedrich Hölzl auch beratend mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen. Zudem verfügt er über Fernseherfahrung in 17 Reportagen für das ZDF.