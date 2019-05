Festakt : Feuerwehr mit Geschichte und Moderne

Erkelenz Mit der gleichzeitigen Einsegnung des Gerätehauses und eines neuen Einsatzfahrzeuges wurden Erinnerungen an das Jahr 1971 lebendig. Mit vielen Besuchern feierten die Hetzerather Wehrleute ihr besonderes Fest.

„Schon am 19. September 1971 wurde an gleicher Stelle ein neu erbautes Feuerwehrgerätehaus eingeweiht und ein neues Fahrzeug, das erste eigene der Löscheinheit, übergeben. Damals war das Tragkraftspritzenfahrzeug der neueste Stand der Technik“, erinnerte Hauptbrandmeister Heiner Haupts, der Hetzerather Löscheinheitsführer, an die damalige Zeit zurück. Die Zeiten haben sich geändert, und so mussten auch die Hetzerather neue Wege gehen, nachdem das zuletzt außer Dienst gestellte LF 16-TS, Baujahr 1989, ein Fahrzeug des Katastrophenschutz des Bundes, wegen immer wieder auftretender technischer Mängel ausfiel. Haupts: „Die Stadt Erkelenz entschied 2016, nicht auf eine Neuzuteilung durch den Bund zu hoffen, sondern selbst die Beschaffung eines Ersatzes in die Hand zu nehmen und auch zu finanzieren.“ Mit dem Bundfahrzeug hatten die Hetzerather neben den Einsätzen vor Ort den Einsatzschwerpunkt Wasserförderung im Gelände übernommen. Weil sich dies bewährt hat, sollte auch das neue Fahrzeug für diesen Schwerpunkt ausgerüstet sein, so dass mit dem LF 20 KatS nun wieder der aktuelle Stand der Technik in Hetzerath eingezogen ist.