Tanzschule La Vida Loca hat neue Tänzer gesucht : Im Casting mit Party-Queen Mia Julia

Ein ganz besonderes Casting stand für die jungen Tänzer der Erkelenzer Tanzschule La Vida Loca auf dem Programm: In der Jury saß Schlagersternchen Mia Julia (vorne, 2.v.l.) und sorgte beim tänzerischen Nachwuchs für jede Menge Begeisterung. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die erfolgreiche Tanzschule La Vida Loca will den Hip Hop-Nachwuchs. Dazu war Schlagersternchen Mia Julia zu Gast in Erkelenz, um die jungen Tänzer zu casten. Wichtig dabei: Nicht nur ums Tänzerische geht es, sondern besonders auch um die Ausstrahlung.

Nur noch in einem Nebenraum ist es ruhig. Franzi Wollitz und Marvin Conen halten sich dort auf und warten auf einen besonderen Gast, während in der Tanzschule La Vida Loca viele aufgeregte junger Tänzerinnen und Tänzer ihre große Chance vor Augen haben – ein Casting steht nämlich auf dem Plan. Mit diesem sollen die Gruppen der Tanzschule, die in der Vergangenheit immer wieder beachtliche Erfolge (inter- sowie national) nach Erkelenz geholt haben, erweitert werden. Extra für das Casting hat La Vida Loca das in der Szene bekannte Schlagersternchen Mia Julia eingeladen. Logisch also, dass an jeder Ecke der Tanzschule die Aufregung groß ist.

Franzi Wollitz und Marvin Conen sind so etwas wie die tänzerischen Aushängeschilder von La Vida Loca. Sie sind die Experten in Sachen Hip Hop, ihre Augen sind extrem gut geschult, wenn es darum geht, Talente zu entdecken. Und solche hat die Tanzschule schon vielfach hervorgebracht und so weit ausgebildet, dass irgendwann die Erfolge nicht mehr auf sich warten ließen, sondern eben der Reihe nach eingeheimst wurden. Bereits die jüngsten Tänzer beweisen ihr Potenzial, so sind etwa die Monkeys, die zwischen neun und elf Jahre alt sind, im Dezember in Potsdam bei der Deutschen Meisterschaft gewesen und brachten den Titel mit nach Hause.

INFO Tanzen schon für die Kleinsten Spaß an coolen Moves: Die ganze Woche über wird in der Tanzschule La Vida Loca getanzt. Nicht nur die Gruppen, die an Meisterschaften teilnehmen, trainieren in der Tanzschule an der Adam-Opel-Straße 5. Jeder ist willkommen auf der Tanzfläche. Online zu finden ist der ausführliche Kursplan der Tanzschule. Angesprochen werden sogar schon die Kleinkinder: Baby Hip Hop steht da auf dem Programm, aber auch Body Styling, Fit for Dance und mehr – hingehen und ausprobieren. www.la-vidaloca.de



