Kreis Heinsberg : Lionsclub feiert mit Senioren

Weihnachtsfeier für Senioren: Die Mitglieder des Lionsclubs Selfkant verbrachten mit alten Menschen vergnügte Stunden. Foto: Lionsclub

Warm ums Herz wurde es rund 70 Senioren aus dem Kreis Heinsberg: Sie nahmen an der weihnachtlichen Feier teil, die der Lions Club Selfkant in Kooperation mit den Caritas Pflegestationen im Kreis Heinsberg für Menschen in ambulanter Pflege veranstaltet.

In Vertretung für den Lions-Präsidenten Klaus Renner begrüßte Marcel Ballas, Activity-Beauftragter der Lions und Geschäftsführer von Lambertus, die Gäste im weihnachtlich geschmückten Restaurant von Lambertus.