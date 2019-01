Kückhoven: Löscheinheit fast 33 Jahre lang geleitet

Hauptbrandmeister Hubert Theo Müller (2.v.l.) gab das Amt des Löscheinheitsführers in Kückhoven an Brandmeister Sascha Quasten (l.) weiter. Die Urkunden überreichte Wehrleiter Helmut van der Beek (3.v.l.), der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Klaus Peters (r.) den Unterbrandmeister Michael Maaßen (3.v.r.) zum kommissarischen stellvertretenden Löscheinheitsführer ernannte und Julian Bienefeld aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst überstellte. Foto: Ruth Klapproth

Hauptbrandmeister Hubert Theo Müller erhält die silberne Ehrennadel und gibt die Leitung der Löscheinheit Kückhoven an Brandmeister Sascha Quasten ab. Julian Bienefeld wird in den aktiven Dienst überstellt.

Noch allzu gut erinnert sich Hubert Theo Müller an die Zeit, als er als Kind mit seinem Vater durch Kückhoven lief und Zettel verteilte, die mit der Feuerwehr zu tun hatten. „Mein Vater war damals Feuerwehrmann. So war das dann also klassisch, dass ich auch irgendwann mal Feuerwehrmann werden würde“, erzählt Müller. Aus dem Kückhovener wurde ein Hauptbrandmeister, der von 1986 an die Führung der Löscheinheit Kückhoven, zu der seit einigen Jahren auch Immerath zugehörig ist, in den Händen hielt.