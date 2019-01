Stadt Erkelenz stellt Umbauplan vor: Harf-Haus wird zum Kindergarten

Info

Zeitplan Die Einrichtung soll zum 1. August 2019 an die ersten Kinder übergeben werden. Um dieses Ziel einzuhalten, wird aktuell vom Hochbauamt die Ausführungsplanung erarbeitet, so dass der Baubeginn noch im Januar erfolgen kann.

Stellplätze Nachdem das Umbauvorhaben im Jugendhilfeausschuss erstmals zum Thema gemacht worden war, wurden Sorgen laut, es könnte an der Südpromenade an Stellplätzen zum Beispiel für die Mitarbeiter fehlen. Dazu hieß es im Bauausschuss, dass zwei Parkplätze vor dem Gebäude eingerichtet werden können.

Name Das Harf-Haus trägt Geschichte in seinem Namen. 2014 hat die Erkelenzer Politik beschlossen, das Gebäude so zu benennen, um an die Famile Harf zu erinnern. Siegmund Harf war ein engagierter Bürger und erster gewählter jüdischer Ratsherr von 1919 bis 1924, der sich um die Stadt Erkelenz verdient gemacht hat. Das Ehepaar Harf wurde von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet. In Erinnerung an diese Familie sind vor dem Gebäude auch Stolpersteine verlegt.