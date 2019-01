Ausstellung: Abstraktes Spiel mit Farben und Formen

Erkelenz Ab 13. Januar zeigt Künstler Hans Willi Rzeppa rund 40 seiner Werke, Gemälde und Skulpturen, im Johanniter-Stift.

Letztendlich soll jeder eigene Interpretation der Bilder und Skulpturen finden. Deshalb verzichtet Rzeppa auf Titel bei seinen Werken. Er liebt das Spiel mit Farben, Formen und Malmitteln. Die Abstraktionen werden zu Räumen, in denen der Betrachter ein Kreuz ausmacht. Oder er erkennt abstrahierte Menschen. Aber was auch immer der Betrachter zu erkennen glaubt, ist für Rzeppa nicht wichtig. Denn es ist das Spiel mit den Farben dem Licht, Materialien und Formen, das ihn reizt. Auch wenn er Acryl als Malmittel bevorzugt, so entstehen viele Werke in Mischtechnik. Er nimmt Buntstifte und Acryl, überarbeitet das Bild mit einem Spachtel. „Das Bild entsteht oft nach dem Zufallsprinzip“, sagt er. Das war nicht immer so. Denn als er sich in jungen Jahren mit Grafik, Malerei und Bildhauerei beschäftigte, setzte er sich mit dem Thema Mensch auseinander. 1976 hatte er seine erste grafische Ausstellung. Als er nach dem Studium Lehrer an der Edith-Stein-Realschule wurde, blieb wenig Zeit. 1996 stellte er erneut grafische Arbeiten aus. Es folgten weitere Ausstellungen in der Region.