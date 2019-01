Erkelenz: Spende für die Schulbücherei der Franziskus-Schule

Mit großer Freude und einem herzlichen Dank durften Anne Brauers und Tatiana Laumen-Bär, Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Franziskus-Schule Erkelenz, einen Scheck mit der stolzen Summe in Höhe von 755,50 Euro entgegen nehmen.

Ausgehändigt wurde die großzügige Spende kürzlich in der dm-Filiale am Markt in Erkelenz. Den Scheck hatte Filialleiterin Julia Böttger dabei. Im Rahmen der Aktion #givingisthenewblack (Black Friday) wurde der Förderverein der Franziskus-Schule ausgewählt und bezuschusst. Der großartige Betrag, so sagte es Anne Brauers, werde zur Anschaffung neuer Bücher in der Schulbücherei verwendet.