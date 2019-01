Erkelenz: Die Schönheiten Prags erkundet

In der Reihe der vorweihnachtlichen Fahrten des Heimatvereins der Erkelenzer Lande führte die Adventsreise diesmal nach Prag. Die tschechische Hauptstadt, auch als „Goldene Stadt“ bekannt, war bereits im Mittelalter eine der schönsten Städte der Welt.

Ihre Geschichte erinnert daran, dass sie einst Hauptstadt des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ war. Das ganze Zentrum Prags mit den Türmen, Kuppeln und Brücken wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. An den Ufern der Moldau, geschützt von zwei mächtigen Burgen, begegnen sich Romanik, Gotik und prächtiger Barock. Gerade in der Adventszeit, wenn sich die Weihnachtsmärkte durch die ganze Stadt ziehen, bietet die lebendige Moldaumetropole eine unverwechselbare Atmosphäre.

Am Anreisetag erkundeten die Erkelenzer die Altstadt. Der Rundgang endete am Klementinum, wo die Gruppe das Konzert „Weihnachten mit Vivaldi“ in der barocken Spiegelkapelle erlebte. Eine Exkursion am zweiten Tag führte nach Kuttenberg, der ehemaligen Stadt des Silberbergbaus. Beeindruckend war der spätgotische Dom St. Barbara, der Welsche Hof, der Steinerne Brunnen, sowie die Kirche Maria Himmelfahrt und das Beinhaus in Sedlec. Beim Besuch des Barbarafestes auf dem Weihnachtsmarkt faszinierten die Aufführungen der Kinder, die Musik, die lebende Krippe und das Entzünden des Weihnachtssbaums.